İzmir’de konut satışları arttı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK),açıkladığı istatistiklere göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir oldu. Buna göre İzmir'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik konut almak için doğru zaman olduğunu belirterek, "Kredilerin, faizlerin düşmesiyle birlikte yeniden yapılandırılabileceğini de hatırlatmakta fayda var" dedi.