Akıllı telefon ve tabletlere enerji etiketi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği uyum programları kapsamında telefon ve tabletlerde enerji etiketine yer verilmesi için harekete geçti. Ekim 2025'te uygulanacak çalışma kapsamında bu tarihten sonra satışa sunulacak telefon ve tabletlerde enerji sınıflarını gösteren etiket yer alacak. Ayrıca geri dönüşümün teşvik edilmesi çerçevesinde telefonlarda ekolojik tasarımlar yaygınlaştırılacak. Bu çerçevede telefon ve tabletlerin üretiminde geri dönüşümden kazanılmış malzemelerin kullanım miktarı artırılacak. Ayrıca Türkiye'de de Elon Musk'un sahibi olduğu Starlink takım uydularına benzer bir uydu sisteminin kurulum çalışmaları sürerken BTK, "Yere Göre Durağan Olmayan (NonGSO) Uydular" olarak tanımlanan yakın yörüngedeki bu uyduların elektronik haberleşmede kullanılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlama kararı aldı.