Altın fiyatları kaç TL, ne kadar? 20 Aralık cuma gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 604 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, varlık fiyatlarında satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde önceki kapanışın hemen altında yüzde 4,56'da bulunuyor.