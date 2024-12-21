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Haberler Ekonomi Emlakçılar satılık konut ilanları için de doğrulama talep ediyor

Emlakçılar satılık konut ilanları için de doğrulama talep ediyor

Emlak danışmanları, 1 Ocak 2025'te kiralık konut ilanları için zorunlu hale gelecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) satılıklar için de geçerli olmasını bekliyor.

AA

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Emlakçılar satılık konut ilanları için de doğrulama talep ediyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, EİDS uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak. Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığının ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek.

Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

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