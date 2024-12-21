Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alım şartları neler? Son başvuru ne zaman?

MSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru tarihleri ne? soruları merak ediliyor. 20 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son tarih 20 Ocak olarak açıklandı. İşte MSB personel alım şartları ve başvuru ekranı...
MSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru tarihleri ne? soruları merak ediliyor. 20 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son tarih 20 Ocak olarak açıklandı. İşte MSB personel alım şartları ve başvuru ekranı...
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.
Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar alan ve dal belirten diplomalarını "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranında yer alan Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak "Diploma (MEB Onaylı)" bölümünden yükleyecektir
Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacaktır.
SINAV ÜCRETİ
Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.