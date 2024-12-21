Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alım şartları neler? Son başvuru ne zaman?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak



SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar alan ve dal belirten diplomalarını "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranında yer alan Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak "Diploma (MEB Onaylı)" bölümünden yükleyecektir

Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.