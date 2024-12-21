Tapuda yeni dönem başlıyor! Zorunlu hale gelecek

BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesi kapsamında Tekirdağ'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirmede, kat irtifakı, kat mülkiyetine konu olan işlemlerde "aplikasyon projesi" ile mimari projelerin üç boyutlu sayısal yapı modeli uygulamaları anlatıldı.

"3B YAPI MODELİNİN OLUŞTURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK"

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, AA muhabirine, proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını ve vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını söyledi.



Proje sayesinde 3 boyutlu bina verilerinin üretilebildiğini aktaran Akdemir, "Teknolojinin ilerlediği günümüzde geleneksel kadastro yöntemlerinin yanı sıra 3 boyutlu kadastro sistem ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçların daha fazla arttığı bir dönem yaşamaktayız."dedi.



Akdemir, artan kentleşme ve karmaşık yer mülkiyet alanlarının iç içe geçmesi gibi etkenlerden dolayı iki boyutlu haritaların yetersiz kaldığını ifade etti.

