THY’den küresel başarı: Guinness’te dünya rekoru

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma ünvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. THY, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. THY'nin Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'nda rekor sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" diye konuştu.