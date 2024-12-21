  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi THY’den küresel başarı: Guinness’te dünya rekoru

THY’den küresel başarı: Guinness’te dünya rekoru

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

THY’den küresel başarı: Guinness’te dünya rekoru

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma ünvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. THY, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. THY'nin Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'nda rekor sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA