Maliye Bakanlığı yeni yılda dijitalleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda dijital uygulamalarını daha da yaygınlaştıracak. 1 Ocak 2025'ten itibaren 'basılı harç pulu' dönemi sona erecek. 2012'den bu yana elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacak. Söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacak. Yürürlüğe girecek uygulamayla yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin e-Defter tutması öngörülüyor.

ELEKTRONİK DOĞRULAMA

Kağıt, yazıcı ve noter masrafları gibi maliyetlerden tasarruf amaçlanıyor. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, yeni yıldan itibaren vergiler dahil 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren de tutar sınırı olmadan tüm faturaları elektronik ortamda düzenleyecek. Yeni yılda gider pusulasının ıslak imza yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine de imkan sağlanacak.