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Tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndan renkli görüntüler

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi:

Tarihi Kaleiçi Çarşısı’ndan renkli görüntüler
DENİZLİ'NİN tarihi mekânlarından biri olan Kaleiçi Çarşısı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Kaleiçi Alışveriş Festivali yapılan açılış töreni ile başladı. Festival 10 gün sürecek. Kaleiçi Çarşısı'nın canlanmasını istediğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Kaleiçi'nin tarihiyle birlikte canlanmasını istiyoruz. Kaleiçi'ne hep birlikte el atacağız. Kaleiçi Çarşımız tüm güzellikleri ile sizleri bekliyor. Tüm halkımız davetlidir" şeklinde ifade etti. Yapılan açılış töreninin ardından protokol, çarşıdaki esnafla bir araya geldi.
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