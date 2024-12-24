60 bin üniversiteliye kamuda iş! Başkan Erdoğan talimat verdi

ÇALIŞMA BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başladı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Başkan Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Projenin detayları şöyle:

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA: Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.

60 BİN GENÇ: İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak.