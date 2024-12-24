Afetzedelere "yerinde dönüşüm" için 17 milyar liralık destek verildi

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde Temmuz 2023'te başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında verilen desteklerle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

Projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri, irtibat ofisleri, Alo 181 hattı, bakanlığın web servisleri ve paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen il toplantılarıyla bilgilendirme süreçleri sürüyor.

Diğer yandan da e-Devlet sistemi üzerinden hibe ve kredi başvurularının alınmasına ve il müdürlükleri eliyle değerlendirilerek sonuçlandırılmasına da devam ediliyor.

Başvuruları devam eden "Yerinde Dönüşüm" desteği için e-Devlet üzerinden bugüne kadar 202 bin 980'i kentsel alanlarda, 51 bin 547'si ise kırsal alanlarda olmak üzere yaklaşık 255 bin aktif başvuru alındı. e-Devlet üzerinden ön başvuru alımı ise devam ediyor.

YAKLAŞIK 54 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YENİLENMESİNE İLİŞKİN RUHSAT SÜRECİ BAŞLADI

"Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında vatandaşlar, ruhsatın alındığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde başvurup hibe ve kredi desteklerinden faydalanabiliyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 54 bin bağımsız bölümün yenilenmesine ilişkin ruhsat süreci başlatıldı. Kentsel alanlarda 4 bin 24 yapı ve 20 bin 252 bağımsız bölüm, kırsalda da 11 bin 283 yapı ve 12 bin 15 bağımsız bölüm ruhsatlandırıldı.

Toplam 32 bin 267 bağımsız bölümün proje kapsamında inşaatına başlandı.

Bu çerçevede "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında ruhsatlandırılan bağımsız bölümlere yönelik bugüne kadar 17 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM'LE NE KADAR DESTEK SAĞLANIYOR?

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor.

Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için "Yerinde Dönüşüm" desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

ÖDEMELER TAMAMLANMA AŞAMASINA GÖRE YAPILIYOR

"Yerinde Dönüşüm" ödemeleri ise şöyle gerçekleştiriliyor:

Yapı ruhsatı alındığında konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor.

Su basma seviyesine gelindiğinde konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

Kaba inşaat bitirildiğinde konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor.

İskan alındıktan sonra ise konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

"Yerinde Dönüşüm" ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.