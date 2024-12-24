Çinli kompresör devinden İzmir’e büyük yatırım

DÜNYANIN en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu. İZBAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian, üretime başlamalarının ardından ihtiyaç duyulacak ekipman tedariğini de Türkiye'den karşılamayı istediklerini belirtti. Türkiye'deki yasalar ve serbest bölge mevzuatına uygun olarak İZBAŞ'ta yatırım yapmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Cao, jeotermal enerji alanında Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçeleri ile Çanakkale'de yatırım yaparak büyüme planları olduğunu aktardı.

200'DEN FAZLA İSTİHDAM

CAO Ke Jian, İzmir'in yatırım ortamı ve muhteşem iklimi ile kendilerine güzel bir fırsat sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "İZBAŞ kusursuz altyapısı, profesyonel ekibi, liman altyapısına ve istihdam kaynaklarına olan yakınlığı ile bizim için tercih sebebi oldu. İZBAŞ'taki üretim

tesisimizde ağır sanayi kuruluşları ve enerji santralleri için kompresörler üreteceğiz. Bu kompresörler yüzlerce komponentten oluşuyor. Hedefimiz bu yedek parça komponentlerinin üretimini de İZBAŞ'ta gerçekleştirmektir. Sizlerin de yardımı ile fabrikamızı 2026'dan önce devreye almayı istiyoruz. Projemiz ile sermayemiz ile kadromuz ile hazırız. İlk aşamada 200'den fazla istihdam sağlamış olacağız. Yedek parça üretimi için planlayacağımız fabrikalar ile birlikte bu istihdamı 500 kişiye taşımak istiyoruz."