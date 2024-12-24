KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 20 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Yeliz Akkaya, KOSGEB desteğiyle kendi atölyesini açtı. Nazilli'de tekstil sektöründe yıllarca işçi olarak çalışan Yeliz Akkaya, sektördeki 20 yıllık tecrübesiyle kendi işini kurmaya karar verdi. KOSGEB'in girişimcilere yönelik hibe desteğinden faydalanan Akkaya, giyim atölyesi açarak kendi işinin patronu oldu. Atölyede, genellikle kadın ve erkek gömlekleri diktiğini belirten Akkaya, "Tekstil sektörüne ortaokuldan sonra girdim. Yıllarca işçi olarak çalıştım. Sektördeki tecrübem ile iş hayatına atılmaya karar verdim. KOSGEB desteğiyle dikim atölyemi açtım. Sektörde kendi markamla iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum" dedi