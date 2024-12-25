Bakan Şimşek Turkuvaz Medya Finans Zirvesinde açıkladı: 2024’te kredi notu iki kez artan tek ülkeyiz

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Bu yıl 12. kez düzenlenen Para Sohbetleri Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Şimşek zirvede açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, " 2025 stratejik önemin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Türkiye toplam borçlulukta dünyanın en iyi ülkeleri arasında. Küresel ticarette korumacılık büyümeyi sınırlandırıyor. Türkiye dünyanın merkezi konumunda. Kur Korumalı Mevduat'ta büyük ölçüde çıkış oldu. Türk Lirası'na olan güven arttı. 2025'teki hedefimiz. 2024 yılında notu iki kez artan tek ülkeyiz. Hazine'nin dış borçlanma maliyetleri azaldı. Mali disiplini yeniden tesis ediyoruz" dedi.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

Enflasyonun düştüğünü belirten Bakan Şimşek, "Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız. "Yarısı Bizden" kampanyası için çok ciddi kaynaklar ayırdık. Ayırdığımız kaynaklar sosyal konutlara dönüşecek. Gıdada arz yönlü politika ile güçlü destekler veriyoruz. Yerli ve yenilebilir kaynakları harekete geçiriyoruz. Ekonominin yüzde 77'si canlı ve iyi gidiyor. Reel ekonomi dayanıklı ve güçlüdür. İşsizlik rakamları son yılların en düşük seviyesinde" ifadelerini kullandı.

'DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİ DERİNLEŞTİ'

Sektör liderleri 4. Finansın Geleceği Zirvesi'nde kritik konuları masaya yatırdı. Türkiye'nin finansal dönüşüm potansiyeli ve küresel piyasalarla entegrasyonu gibi stratejik başlıkların yanı sıra, sürdürülebilir finans modellerinin yükselen önemi ve dijitalleşen sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlar üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu panel, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Finansal Kurumlar Birliği'nin amacının finansal kapsayıcılığı artırmak, yenilikçi ürün ve hizmetlerle paydaşlara katma değer sunmak ve sürdürülebilir bir finansal ekosistem oluşturmak olduğunu belirten Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, 2024 yılını 2024 yılını finansal hizmetler sektörü için dönüşümün hızlandığı ve dijitalleşmenin etkisinin derinleştiği bir yıl olarak değerlendirdi.

"55 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ"

"Finansal Kurumlar Birliği olarak finansın kapsayıcılığını artırma hedefi doğrultusunda da özellikle KOBİ'ler ve bireysel müşteriler için erişebilir finansal çözümler sunuyoruz" diyen Ballı sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda finansman maliyetlerini düşürmek, daha fazla kişiyi finansal sisteme dahil etmek ve dijital platformlar üzerinden hızlı çözümler üretmek önceliğimizdir. Son dönemde finansal kapsayıcılık altında atılan adımlar sayesinde çok sayıda işletmenin finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamış bulunuyoruz. 2025 yılı sektörlerimiz için odaklanacağımız stratejik bazı öncelikler arasında yer alan uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri edinimin sağlanması sürecinin hayata geçirilmesiyle finansman, faktoring, finansal kiralama ve tasarruf finansman sektörlerimizi büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Finansal kiralama sektörü KOBİ'lerin makine, ekipman, kara yolu taşıtı ve gayrimenkul yatırımlarının finanse ederken 2025 yılında yeşil finansman ve yenilebilir enerji projeleri finansmanına yönelik finansal kiralama çözümlerini ivmelenmesi beklenmektedir. Özellikle finansal kiralama sektörlerimizin rakamsal verilerine baktığımızda yılın dokuz ayında özkaynakların artışına dikkat çektiğini belirtmekteyiz. Sektörün ilk dokuz ayında verilerine bakıldığında öz kaynakları 55 milyar TL'yi geçti. Bu rakamın önümüzdeki dönemde yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

'MODELİMİZİ DEĞİŞTİRDİK'

"Sermaye Piyasalarında Görünüm" paneline konuk olan BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Biz sermaye piyasaları olarak, üretim yapan, ihracat yapan, istihdam oluşturan, yatırım yapan reel sektörü ne kadar çok finanse edebiliyorsak, halka arz yoluyla bir banka kredisi kullanmadan kur ve faiz riski almadan TL ile yatırımlarını ne kadar çok sermaye piyasası aracılığıyla finanse edebiliyorsa biz sermaye piyasaları görevini, fonksiyonu o kadar çok yerine getirmiştir diyebiliriz" dedi. Halka arzlarda iş yapma modelini son dört yılda değiştirdiklerini belirten Ergun, "Şirketlerimize sadece başvuru yaptıktan sonraki süreçte onları değerlendiren, inceleyen bir borsa olmaktan daha çok, şirketlerimize başvurudan önceki süreçte de destek veren bir borsa durumuna geldik. Şirketler başvurudan önce karar aşamasında ve hazırlık aşamasında kendileriyle baş başa kalırlar veya bir aracı kurumla yoluna devam eder. İşte bu aşamada karar aşamasında ve hazırlık aşamasında biz şirketleri birebir destek veriyoruz. 2020 ve öncesinde yılda 6-8 halka arz gerçekleşirken, son 4 yıldaki rakamlara baktığımızda yıllık halka arz sayısına 40-50 bandına oturduk" dedi.

'ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Yatırımcı sayısının son 4 yılda 1 milyondan 7 milyona yükseldiğine dikkat çeken Ergun, "Bu 7 milyon sektörümüz için çok değerli bir rakam. 7 milyon yatırımcı sayısının kalıcı hale gelmesi sektörümüzün bundan sonraki süreçte daha hızlı büyümesi için ler süreçiçin çok önemli bir değer. Dolayısıyla bu yatırımcılarımızın küstürülmeden bu piyasada kalıcı hale getirilmesi ciddi anlamda bütün sektöre hem borsaya hem de SPK ya hem aracı kurumlara bir sorumluluk olarak düşmektedir" dedi.

"BANKACILIĞIN TESLA'SINI YAPACAĞIZ"

Colendibank'ın 2024 yılında BDDK'dan faaliyet izni aldığını belirten Kurucu Ortak ve CEO Deniz Devrim Cengiz, bankanın 2025 yılında ilk yapay zeka temelli dijital mevduat bankası olarak müşterilerle buluşacağını söyledi. Ürettikleri teknolojileri dünyaya ihraç etmek istediklerini söyleyen Cengiz, "Bankacılığın Tesla'sını yapacağız. Kullanıcı deneyimine dayanan inovasyonlarla çıgır açmaya, sektör kurallarını baştan yazmaya ve Tesla'lası finans sektöründe temsil etmeye hazırız. Colendi- Bank ile yarattığımız bu hamle ile, Türk mühendislerle ColendiBank'ı ve tüm ekosistemi her yeniliğe adapte olabilen, kendine has yollar ile kusursuz ürünü sunabilen, inovasyona öncülük eden, finansın 'Tesla'sı' konumuna geleceğiz" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, PhillipCapital, Rixos Hotels, Torkam Holding, Mina Galvaniz oldu.