  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

AA

Giriş Tarihi:

Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

Salı günü 72,96 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,58 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 70,10 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatları, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed), politika faizinde gevşemenin devam edeceği yönündeki beklentiyi desteklemesi ve yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisiyle 74 doların üzerine çıkmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA