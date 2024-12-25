Yenilikçi finans teknolojileri

'AÇIK OLAN KAZANACAK'

2025'te yapay zekayı araştırma birimlerinde makro ekonomi tarafında daha fazla kullanılacağını söyleyen A1 Capital GMY Baki Atılal "Kim teknolojiyi genç arkadaşlardan daha iyi kullanıyorsa o kalacak orada. Diğerleri kalmayacaklar. Eskiden böyle değildi, teknoloji gelişiyor.

Ona ayak uyduran arkadaşlar ön planda olacak. Şimdi teknolojiyi ne kadar kullanıyorsun açık mısın o gelişime? Açık olan kazanacak" dedi.

'BİLİNÇLİ YATIRIMCI OLUŞUYOR'

Nüfusun neredeyse dörtte birinin sermaye piyasalarıyla ilgili olduğu bir dönem yaşadığımızı belirten Ahlatcı Portföy GM Tonguç Erbay, "Kalifiye personel ile birlikte aslında daha bilinçli yatırımcı oluşumu için de iki kanattan mümkün olduğu kadar mevzuata uygun bir çerçevede destek verilmesi gerekiyor. Yani bunu ne kadar üniversiteler yapar,ne kadar sanayi odaları yapar, ne kadar Borsa İstanbul veya düzenleyici kurumlar yapar" dedi.

'İTİCİ GÜÇ TEŞKİL EDİYOR'

İntegral Yatırım GMY İbrahim Taşdoğan, "Uygulanan para politikasının etkilerinin de doğal olarak yatırım piyasasına yansımalarını görmemiz gayet tabii. Yatırımcıyı sadece salt bir ürünün daimi yatırımcısı gibi düşünmemek lazım. Ürün bazında bu sene biraz nitelikli yatırımcı tarafında tahvil bono kısmının hareketlendiğini düşünmekteyim. Bununla beraber Borsa İstanbul'da nispeten yatırımcı sayısında ve istatistiklerinde yukarı yönlü hareket var. Geçen sene 2023 yılında 54 tane halka arz gerçekleşti ki bunlar ciddi anlamda itici güç teşkil ediyor borsanın kendi dinamikleri içerisinde. Bu yıl baktığımızda şu an sonuncu ayı dahil etmezsek otuz tanesi gerçekleşti. Olumlu tarafta Türkiye'nin not artışları, bununla beraber düşen CDS puanı, Türkiye'nin yurt dışında veya dış kaynak finansmanında daha düşük maliyet, daha uzun vadeli, daha düşük maliyetle finanse edebilmesi imkanını sağlıyor. Önümüzdeki yıl için ben bu performansın artarak ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

GÜÇLÜ MAKRO GELİŞMELER

Türkiye'nin gri listeden çıkma, iki tane not artırımı alma gibi güçlü makro gelişmeler yaşadığına dikkat çeken PhillipCapital GMY Sadrettin Bağcı, "Buradaki eksiklik hisse senedi tarafında yabancı yatırımcıyı yeterince ülkeye çekememek oldu diye düşünüyorum. Tahvil bono piyasası tarafında daha fazla bir ilgi olduğunu gördük. Bu da çok normal. Ama öncelikle yabancı yatırımcının ilgisi CDS tarafından başladı, hazine bonosuyla devam ediyor ve akabinde de hisse senedi geliyor. Jeopolitik riskleri de aslında çokça fiyatladığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. 2025'te Trump'la beraber bakalım ne olacak dünyada? Onları görüyor olacağız diyelim" dedi.

'YÜKSEK ENDEKS GÖRECEĞİZ'

2024 yılının kilometre taşını yerel seçime kadar olan dönem olarak belirten İnfo Yatırım GMY Mert Yılmaz, "Önümüzdeki yıl için daha pozitif taraftayız aracı kurumların strateji raporları da çıkmaya başladı. 14.500 bir endeks hedefimiz var. Bugünden daha düşük bir enflasyon göreceğiz, bugünden daha düşük bir faiz göreceğiz, bugünden daha yüksek bir endeks göreceğiz" dedi.