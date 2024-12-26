Kredi kartında komisyon istenmeyecek

MARKETTEN kredi kartıyla sigara alışverişinde komisyon istenmesine yönelik tartışmalar üzerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, kartlı sigara satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Bakanlıklardan gelen cevaplarda bankalarla anlaşmalı üye işyerlerinin, kart sahiplerinin satın aldığı mal ve hizmet bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu; işyerlerinin komisyon veya benzeri isim altında ilave ödeme isteyemeyeceği bildirildi.