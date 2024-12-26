Yıl sonunda kartlardaki para puanlar siliniyor mu?

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen puanların tüketicilerin finansal işlemler karşılığında kazandığı bir hak olduğunu belirtti.

Koçal, "Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.