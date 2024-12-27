2,2 milyar liralık GSS prim borcu silinecek

DEVLET Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.