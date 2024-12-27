Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında internet ücretsiz olacak

'YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak. Ankara'da başlayacak hizmetin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

'YOLCULARIMIZIN VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefi de taşıdığını vurgulayarak, "Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.