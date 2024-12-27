Bakanlık duyurdu: İkinci el taşıtlarda o süre uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, pazarlama ve satış kısıtlaması ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının; ilan kısıtlaması ile ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu doğrultuda, 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının; otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinde sağladığı fayda göz önünde bulundurularak söz konusu düzenlemelerin bakanlığımızca 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.