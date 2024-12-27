İzmir Türkiye’nin gerisinde kaldı

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, 2024 yılı son olağan meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgener, 2023'te Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 büyürken, İzmir'in sadece yüzde 0,9 büyüdüğünü belirtti. İzmir'in ekonomik büyüme olarak Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldığını kaydeden Özgener, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı İl Bazında Gayrisafi Yurt içi hasıla verilerine dikkat çekti.

GERİDE KALDI

ÖZGENER "2023 yılında yüzde 5,1 büyüyen ve 1 trilyon 130 milyar dolar olan Türkiye ekonomisinden İstanbul toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan yüzde 30 pay alarak 363 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe işaret etti. Kişi başı geliri ise 21 bin 741 dolar. Aynı dönemde, İzmir'in ekonomik büyüklüğü 66 milyar dolar; kişi başı geliri ise 15 bin 369 dolar oldu.

Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 5,1 büyümesine rağmen, İzmir ekonomisinin büyümesinin ise yüzde 0.9 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Ayrıca kentimizin son dört yıllık büyümesinin, Türkiye ortalamasının altında kalması da dikkat çekiyor" diye konuştu. İzmir'in birçok alanda geri kaldığına dikkat çeken Özgener sanayi sektörünün ülke genelinde yüzde 1.7 büyümesine rağmen İzmir'in büyüme oranının yüzde 3.6 daraldığını söyledi.

YATIRIM ARTMALI

ÖZGENER şunları aktardı; "Benzer bir şekilde tarım ve inşaat sektörleri de ülkemiz genelinde büyümelerine rağmen 2023 yılında İzmir'de daralıyorlar. Kentimizin büyümesi yüzde 2.3 ile hizmet sektörü kaynaklı; fakat bu, diğer sektörlerdeki daralmayı bertaraf etmeye yeterli bir büyüme değil. 2023 yılı özelinde çevre illerin sanayi alanındaki büyümeleri göz önüne alındığında, İzmir'in yatırımlarını ve kapasitesini artırmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor."