Bakan Şimşek’ten asgari ücret değerlendirmesi: Enflasyonun üzerinde artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttığına işaret ederek "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur." ifadesini kullandı.



Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uyguladıkları programın nihai hedefinin, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğuna dikkati çeken Şimşek "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız Haziran 2023'ten bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

