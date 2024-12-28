Dededen toruna çiftlik eğitimi

İzmir Tire'de hayvancılık yapan İbrahim Sezen, ileride çiftliği emanet edebilmek için torunu Ayşegül Sezen'i veterinerliğe teşvik etti. Saraybosna Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Sezen, dönem arası ve yaz tatillerinde çiftliğe gelerek dedesinden işi öğreniyor, okulda öğrendiklerini de dedesine aktarıyor. Hayvancılığı babasından öğrenen İbrahim Sezen (75), ileride çiftliğini emanet edebilmek için torunu Ayşegül Sezen'i (21) veterinerliğe teşvik etti.

İbrahim Sezen torununu veterinerliğe teşvik etti. Ayşegül Sezen derste öğrendiklerini çiftlikte deneyimliyor.

TATİLLERDE GELİYOR

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri Bölümü'nden 2023 yılında mezun olduktan sonra Saraybosna Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni de kazanan Ayşegül Sezen, dönem arası ve yaz tatillerinde 60 dekar alana kurulu, 250 büyükbaşın bulunduğu çiftliklerine gelerek dedesine destek oluyor. İbrahim Sezen, "Bu işletmeyi 2018 yılında taşıdık. Daha önce köyün içinde bir işletmemiz vardı. Bu işletmeyi o dönemde çiftlik yaptık. Sağ olsun torunlar da bu işe el verdi" dedi.

'DENEYİM KAZANIYORUM'

Ayşegül Sezen, "Hep çiftlikteydik, ailemden ve dedemden dolayı bu işe yöneldim. Bir yandan korkularım vardı ama bir zaman sonra sevmeye başladım. Çiftlikte dedeme yardımcı oluyorum. Dedem bana bildiklerini aktarıyor ben de ona okulda öğrendiklerimi anlatıyorum. Burada da öğrendiklerimi deneyimliyorum. Çiftliği bu günlerine dedem getirdi, sonrasını ben devralmak istiyorum. Çiftliğimizi geliştirmek istiyorum" diye konuştu.