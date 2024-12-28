Kestelli: Cari açık kur açısından umut verici

Ekonomide 2024 yılını değerlendiren ve gelecek seneye ilişkin görüşlerini paylaşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, makro istikrarsızlık döneminin ardından rasyonelleşme yolunda önemli mesafe alındığını belirtti.

'ÇOK BOYUTLU ANALİZ'

Kestelli, Temmuz ayından bu yana ekonomik programın olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayarak, "Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Cari açık hızla daralıyor. Yıllık cari açığın 10 milyar doların altına inmiş olması, enflasyon ve kur açısından umut verici. Cari açık daralırken döviz rezervleri artıyor. Kredi notumuz ve ülke risk primimizdeki iyileşme belirginleşti" dedi.

Işınsu Kestelli, ülkedeki demokrasinin niteliği ve hukuk devletinin sağlamlığının, Türkiye'nin küresel sistemdeki siyasi ve ekonomik gücünü olumlu etkilediğini söyledi.

"Enflasyonla mücadeleye kamunun ikna edici bir tasarruf inisiyatifiyle katkı vermesi gerektiğini bildiren Kestelli, para politikasıyla doğru yönde atılmış adımların, yapısal reformlarla desteklenmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, en büyük ticari ortağı AB'nin durumunu iyi analiz edip çok boyutlu bir değerlendirme yapması gerektiğinin altını çizen Kestelli, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin üretim gücündeki aşınmaya da dikkat etmesi gerekir. Ekonomi yönetiminin, üretim kaslarımızı güçlü tutmak için önlem alması çok önemli. Çünkü Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda üretim kapasitesini doğru kullanmaya çok ihtiyacı var."