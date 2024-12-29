Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayan işletmelere milyonluk para cezası

"Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3 milyon 29 bin 400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211 bin 200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır. Öte yandan, denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır."

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