Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayan işletmelere milyonluk para cezası

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4 bin 378 market denetlenmiş olup, 397 bin 198 denetlenen üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık 2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır" denildi.