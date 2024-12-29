Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen AŞKAR Meskun Mahal Aracı, yurt dışındaki bir kullanıcının hizmetine sunularak ilk görevine başlayacak. Best Grup bünyesinde 2015 sonrası meskun mahal operasyonları sonrasında gündeme gelen AŞKAR, sivillerin yaşadığı bu alanlardaki çatışma ve operasyonlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirildi. Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, yaptığı açıklamada, en önemli özelliklerinden birini sahadaki güvenlik güçleriyle sürekli iletişim halinde olmalarının oluşturduğunu vurgulayarak, bu sayede güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini söyledi. Bu ihtiyaçlara göre ürünlerini geliştirdiklerini dile getiren Buğday, "Dolayısıyla AŞKAR Meskun Mahal Aracı ailemizin tüm gelişiminde bu geri bildirimler temel belirleyici oldu" dedi.