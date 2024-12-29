Yat kiralama sektörü kendini geliştiriyor

DÜNYANIN gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde izole tatil tercih edenlerin gözdesi olan yat kiralama sektörü, pandemi sonrası değişen talepler doğrultusunda yenilikçi adımlar atmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki sektör temsilcileri, rekabetin yoğun yaşandığı bu alanda teknelerine su sporları ve eğlence aktiviteleri ekleyerek tatilcilere alternatif deneyimler sunuyor.

'CAZİP BİR SEÇENEK'

YAT kiralama sektörü, Marmaris ve çevresinde sunduğu yeniliklerle yerli ve yabancı tatilciler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. İlçede yat kiralama işi yapan kaptan Onur Şahin, 2024 yılının başarılı geçtiğini ve 2025 yılı için şimdiden yüzde 40 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi. Şahin, "Bugünlerde tekne satın almak yerine kiralamak çok daha avantajlı. Marina fiyatları ve bakım masrafları nedeniyle 10 haftalık kiralama maliyeti, bir tekne satın alma masraflarına eşdeğer" dedi.