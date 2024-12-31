Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 31 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Dün, ons fiyatındaki düşüşe rağmen değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 963 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 965 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay bir seyirle 2 bin 608 dolardan işlem görüyor.



