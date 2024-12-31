HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız, enflasyon düşüyor. 2022 yılı sonunda yüzde 64 civarıydı, 2023'te yüzde 65 civarı, muhtemelen yılı yüzde 44-45 aralığında kapatacağız" dedi. Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Şimşek, "Yılı yüzde 44-45 aralığında kapatacağız diye MB'nin bir tahmini var. Dolayısıyla enflasyon düşüyor. Para politikası, gecikmeli etkide buluyor. Para politikasının dezenflasyonist sürece katkı vermesi bundan sonraki süreçte de devam edecek. Gecikmeli etki, 18 ay boyunca söz konusu olacak. 2025'te bütçe açığını yaklaşık yüzde 5'ten yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bütçe açığındaki azalmanın dezenflasyonist etkisi de çok net bir şekilde görülecek. Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar konusunda da aslında maksimum hassasiyeti gösteriyoruz. Örneğin 2024'te doğal gaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu. Yani Merkez Bankasının orijinal hedefine paralel gitti. 2025'te de benzer yaklaşım içinde olacağız" ifadelerini kullandı.