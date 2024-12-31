Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni dönem yarın başlıyor

Yurt dışına çıkış harcı için yarından itibaren pulla ödeme usulü sona erecek, belirli yöntemlerle gerçekleştirilen harç ödemeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda otomatik aktarıldığından ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışıyor.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.

Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olacak.