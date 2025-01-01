IMEI yeni kayıt ücreti 45 bin 614 TL oldu

YURTDIŞINDAN getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti, bugünden itibaren 45 bin 614,20 lira oldu. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bazı vergi ve harçların yeni ücretleri belli oldu. Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya yükseldi. IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı cep telefonların fiyatını geçti. IMEI kayıt ücreti, 2022 yılında 2 bin 738 TL, 2023 yılında ise IMEI ücreti 6 bin 91 TL oldu. 2024 yılında ise IMEI ücreti 31 bin 692 TL olmuştu.