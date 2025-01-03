Aydın’da büyük GES hamlesi! 12 bin güneş paneliyle enerji üretimi başlıyor

Aydın Koçarlı'da 74 bin metrekarelik alanda 12 bin güneş paneliyle yılda milyonlarca kilovat enerji üretilecek. Aydın'ın en büyük ikinci GES yatırımı olacak proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı. Zorlu Holding bünyesindeki ZES Dijital Ticaret A.Ş tarafından Sapalan Mahallesi'nde 74 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan GES için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Yaklaşık 94 milyon liralık maliyetle hayata geçirilecek olan projede, 12 bin 90 adet tek kristal yapılı güneş paneli kullanılacak. Bölgenin yıllık 1600-1650 kWh/m² güneş radyasyonu potansiyeline dikkat çeken yetkililer, bu yatırımın Koçarlı'nın yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacağını belirtti.

ÖNEMLİ BİR ADIM

ÇED sürecinin ardından, imar ve inşaat çalışmaları ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda başlayacak. Aydın'da şu anda en büyük GES yatırımı, 8,92 MW kurulu güce sahip Buharkent Savcıllı'daki Tekno Enerji GES olarak biliniyor. Koçarlı'da inşa edilecek ZES-1 GES ise 6,1 MW kapasiteyle bölgedeki en büyük ikinci proje olacak. GES projesinin hayata geçmesiyle Koçarlı, yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atarak, sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlayacak.