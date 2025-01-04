Otomotiv endüstrisi geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 37,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2024 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 41,7 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2024 yılında ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,3'lük artışla 36,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 4,7 yükselişle 6 milyar 11,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 18,1 milyar dolarla Almanya, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 92,1 milyar dolarla İstanbul, 20,4 milyar dolarla Kocaeli ve 16,7 milyar dolarla Bursa oldu.