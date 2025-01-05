Yerli ve milli ‘DAR’ TSK envanterinde

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, asrın felaketinde 50'yi aşkın vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan STM DAR cihazının yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yapıldı. Milli teknoloji DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde, 'Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı' olarak görev yapacak.

YER TESPİTİ YAPIYOR

Cihaza ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, söz konusu teknolojinin 6 Şubat depremlerinde onlarca canın kurtarılmasına vesile olduğunu hatırlatarak, "Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayii firması STM'nin genel müdürü Özgür Güleryüz de projenin detaylarını paylaşarak, "Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikromakro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor" bilgisini paylaştı.