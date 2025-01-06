2024’te 54 ilin ihracatı arttı! İşte en çok ihracat yapan şehirler...

'İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL KOCAELİ OLDU'

2024 yılında ihracatta en fazla artış yaşanan ilin Kocaeli olduğu aktarılan açıklamada, "Kocaeli 2 milyar 188 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla ikinci il, Eskişehir 591 milyon dolarlık artışla üçüncü il oldu. 2024 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 0,9 artış ve 4 milyar 908 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 6,4 artış ve 3 milyar 23 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İzmir yüzde 8,7 azalış ve 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 2,5 artış ve 1 milyar 625 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 10,1 artış ve 1 milyar 144 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2024 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış; Çorum 203 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 115 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı" ifadelerine yer verildi.