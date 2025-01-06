2024’te 54 ilin ihracatı arttı! İşte en çok ihracat yapan şehirler...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, il bazında ihracat verilerinin 2024 yılbaşından itibaren Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ortak çalışması olarak, firmaların faaliyet gösterdiği illeri de esas alan şekilde yayımlandığı belirtilerek, "2024 yılında mal ihracatımız yüzde 2,5 oranında artış ile 262 milyara yükseldi ve Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmış oldu. Bu ihracat değerindeki payı bakımından 56 milyar 837 milyon dolar ile İstanbul birinci sırayı alırken, Kocaeli 32 milyar 5 milyon dolar ile ikinci sırayı, İzmir 23 milyar 817 milyon dolar ile üçüncü sırayı aldı. 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 54 ilde ihracat arttı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Hatay, Eskişehir, Adana, Çorum, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, Balıkesir, Düzce, Aydın, Samsun, Yalova, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Çanakkale oldu" denildi.