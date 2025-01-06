Liselilerin ‘oyun’ maratonu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, hızla gelişen oyun sektörüne liseli gençlerin ilgisini artırmak amacıyla 'Gameathon 4.0' etkinliğini gerçekleştirdi. İzmir'deki liselerde eğitim gören 72 öğrenci, 24 saat boyunca en iyi oyunu tasarlamak için çalıştı. Zamanın önemini vurgulamak için 'Bir Saniye Daha' temasıyla düzenlenen etkinlikte 17 oyun geliştirildi. Macera, strateji, spor ve aksiyon gibi farklı konularda oyunlar hazırlayan gençler, etkinlik sonunda düzenlenen yarışmada birinciliğe ulaşmak için kıyasıya yarıştı.