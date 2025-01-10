Türkiye’den ambargolara milli cevap! Avrupa’yı resmen solladık

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde küresel pazarda önemli bir oyuncu haline geldi.

Yerli üretim savunma sistemleri, insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri gibi birçok alanda yaptığı hamleler dikkat çeken Türkiye, savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştiriyor.

TÜRKİYE BAŞARDI: AYNI ANDA 31 SAVAŞ GEMİSİ

Son olarak Türkiye hava araçlarındaki başarısını deniz kuvvetlerine de taşıdı.

Milli Uçak Gemisi, TF-2000 Muhribi ve Milli Denizaltı'nın inşası eş zamanlı başladı. ABD ve Avrupalı müttefiklerinin ambargolarına karşı harekete geçen Türkiye, günümüzde 31 savaş gemisini ayna anda yapabiliyor.

Gelinen noktada Türkiye, Avrupa'nın tamamında üretilenden daha fazla askeri gemiyi tek başına inşa ediyor.

TRT Haber'e konuşan Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, bir yanda Gölcük'te milli denizaltı için sac kesimi yapılırken diğer yanda İstanbul Tersane Komutanlığı'nda TF-2000 Hava Savunma Muhribi ve Türk uçak gemisinin başlanmasının çok zor bir meydan okuma olduğunun altını çizdi.

Erkan, bu tip gemiler yapılırken alt sistemlerinin de teslim tarihine kadar tamamlanması gerektiğini ifade ederken, Türkiye'nin çok amaçlı faz dizinli radar üreteceğini belirtti.