Altın bu yıl da kazandıracak

Altın 2024 yılında parlak yılını yaşamıştı. Uzmanlara göre altın şimdi de ikinci parlak yılına hazırlanıyor. Manisa Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, banka kanalı üzerinden yapılan 185 bin TL'lik alımsatımda kimliğin ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı.

'İMİTASYONLARA DİKKAT'

Vatandaşların en çok işçiliksiz ürünleri tercih ettiğini söyleyen Başkan Özşen, 2024 yılının altın yatırımcısı için önemli bir yıl olduğunu kaydetti. Altının yatırımcısına yüzde 60-70 civarında bir kar getirisi sağladığını, bu durumun vatandaşları daha çok altına yönlendirdiğini, 2025 yılında da bu sürecin devam edeceğini düşündüklerini söyledi. Özşen, "2025 yılı da altın yatırımcısı için önemli bir yıl olacak" dedi. Özellikle gram altın konusunda 3 bin 500 TL-4 bin TL olacağı yönünde rakamların telaffuz edildiğini ifade eden Özşen, ilk başta 6 aylık kısa vadede bu rakamlara ulaşabileceğinin öngörüldüğünü, uzun vadede de dünyanın global yapısından, ekonomik yapısından kaynaklı altının yukarı yönlü hareket edeceğini kaydetti. Altında imitasyon konusunda önemli uyarılarda bulunan Özşen, "Darphane ürünlerin imitasyon baskıları yapılıyor ve bunların satışı söz konusu piyasaya özellikle internet mecralarında. Daha çok kontrol edilemeyen yerlerden çıkan ürünler bunlar. Bu durumlar vatandaşların mağduriyetine yol açıyor. İmitasyon sarraf ürünlerin satışının engellenmesi için dernek olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlgili yerlere bu sayfaları, internet sayfalarını bildiriyoruz" dedi.

'AJDA BİLEZİKLER REVAÇTA'

Vatandaşın en çok talep ettiği altın türünden bahseden Başkan Özşen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımız genelde işçiliksiz ürünler tercih ediyor. Yatırım için kullanılan ürünleri tercih ediyorlar. Şu an revaçta olan 22 ayar bilezikler özellikle Ajda bilezikler revaçta. Onlara yönelik satışlarımız var. Ramazan Bayramı sonrasında düğün sezonu başlayacak. Düğünde takılan takılar, hediyelik eşyalar tercih edilmeye başlanır."