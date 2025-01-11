Depremzede mükellefler için süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsayacak şekilde küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararını aldı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflere yönelik mücbir sebep hali uzatıldı. Bakan Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, deprem bölgesinde yaklaşık 22 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükellefler açısından 6 ay daha uzattıklarını belirterek, "Buna göre, 2022 yılı toplam cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan 73 bin 87 mükellefin mücbir sebep halini uzatmış olduk. Böylece, bölgede bulunan mükelleflerin yüzde 80'ini kapsama aldık" dedi.