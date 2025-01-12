Afyonkarahisar’da sömestir bereketi

Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal tesislerin bu yılki sömestiri dolu geçireceğini söyledi.

'YAZ AYLARI YOĞUNDU'

Sömestir rezervasyonlarının şu anda yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirten Gümüşhan, kente gelecekleri 'erken rezervasyon' konusunda uyardı. Yaklaşık 25 bin yatak kapasiteli 300'ün üzerindeki tesis 2024'te ocak, şubat ile temmuz, ağustos dönemlerini yoğun geçirdi. Gümüşhan, yapılan tanıtımlarla 2025 yılını daha yoğun geçirmeyi beklediklerini söyledi. Ali Gümüşhan, "Termal tatil deyince ilk akla gelen Afyon oluyor. Her sene buraya gelen turist sayısı artıyor" ifadelerini kullandı.