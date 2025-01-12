Bakanlıktan tüketiciyi aldatan firmalara 4 milyar 377 milyon liralık ceza

Ticaret Bakanlığının geçen yıl tüketicilerin muhatap olduğu işlemlere ilişkin 283 bin 131 firmada yaptığı denetimler sonucu 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te tüketici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere ağırlık verildi.
Tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla finansal işlemlerden mesafeli sözleşmelere kadar birçok konuya ilişkin 283 bin 131 firmada denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucu toplam 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin daha etkin korunması ve mağduriyetlerin engellemesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da da değişiklikler yapıldı.