Kayıt dışılıkla mücadele aralıksız devam ediyor

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini aralıksız sürdüren GİB, bu kapsamda saha denetimlerine de ağırlık verdi. Başkanlık, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, uyumsuz mükellefleri tespit etmek için analizler gerçekleştiriyor ve buna göre denetlenecek mükellef gruplarını tespit ediyor. Ayrıca ihbar ve şikayetlerle sahadan gelen öneriler de değerlendirilerek denetim alanları seçiliyor. GİB, 2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetledi.

7,4 MİLYAR LİRALIK CEZA

Bu çalışmalara bandrollü ürün ve akaryakıt ürünlerine yönelik denetimler de dahil edildi. Böylece, birçok konu ve sektörü kapsayan 1 milyon 125

bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7,4 milyar lira ceza kesildi. Denetimlerde, 32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine gerekli işlemler tamamlanarak 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.

'VERGIYE GÖNÜLLÜ UYUM GÖZETILECEK'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu alandaki denetimlerin önemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenlemelerle vergi cezalarında etkinliğin artırılması amacıyla ceza tutarlarında önemli artışlar yaptık, kayıt dışı çalışan mükelleflere artırımlı cezalar öngördük. Ayrıca daha önce ceza uygulaması bulunmayan uyumsuzluklara da ceza uygulaması getirdik. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt dışılıkla mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi. Kayıt dışılıkla mücadele amacıyla yaptıkları saha denetimlerinde çok önemli tespitlerde bulunduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz yeni nesil analiz teknikleriyle sürecek. Bakanlık olarak bu yıl da bir yandan vergiye gönüllü uyumu gözetirken bir yandan da kayıt dışıyla mücadele denetimlerimizi katbekat artırarak yeni bir safhaya geçeceğiz."