Tarihi Asar Köprüsü turizme kazandırılacak

DENİZLİ'NİN Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'nde bulunan ve Roma döneminden kalma Asar Köprüsü, yıllardır defineciler ve zamanın yıpratıcı etkisi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.Bölge halkının uzun süredir beklediği müjdeli haber, restorasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanmasıyla geldi.Uzman ekiplerin tarihi dokuya zarar vermemek için büyük bir özenle yürüttüğü restorasyon çalışmaları sonucunda, Asar Köprüsü eski görkemine uygun şekilde yeniden inşa edildi. Bölge halkı ve tarih tutkunları tarafından heyecanla beklenen restorasyon çalışması, sadece köprünün fiziki yapısını yenilemekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını da koruma altına almış oldu. Asar Köprüsü'nün restorasyonunun, bölgedeki turizme de katkı sağlayacağını öğrenildi.