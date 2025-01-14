Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine ikinci yarıda gitmesi bekleniyor.



Analistler bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirterek, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceği söyledi.



Bununla birlikte, dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 109,5 seviyesine düşerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,77'de işlem görüyor.



Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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