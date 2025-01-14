Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağlıklı nüfus yapısı için çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti.
Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
AİLEYE YÖNELİK 3 BÜYÜK TEHDİT
Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayız. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu." diye konuştu.