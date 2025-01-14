İş hayatında kadın girişimciler artıyor

Denizli'de kadın girişimcilerin iş dünyasında ki rollerinin artmaya başladığı bildirildi. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitim programının ilk ayağı, DTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile gerçekleştiriliyor. DTO Konferans Salonu'ndaki ilk eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Soner Şahan verdi. Eğitim programında konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif yer almaları için var güçleriyle her türlü desteği verdiklerini belirtti.