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Yağcıbedir halısı ile tarihte yolculuk

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yağcıbedir halısı ile tarihte yolculuk

DÜNYADA dokunan ilk halı olarak bilinen Pazırık halısı, halı ustası ve koleksiyoner Ekrem Yavaş tarafından gerçekleştirilen sergiyle İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda İzmirli sanatseverlerle buluştu. Ekrem Yavaş tarafından gerçekleştirilen "Pazırık'tan Yağcıbedir'e el dokuma halı" sunumuyla ziyaretçilere açılan sergi 18 Ocak Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Yağcıbedir halısı ile tarihte yolculuk

"Türk sanatının muhteşem eserlerini görmek ve halının hikayesini öğrenmek isteyenleri Yağcıbedir halı sergisine davet eden Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı el dokuma halı ustası Ekrem Yavaş, "Bu halı Türklerin insanlığa armağanıdır. Yapılan işi sanat anlayışı ile güzel yaparak ihtiyaçları görme üzerine bir anlayışları vardır. 3 bin yıllık bir kültüre sahip Yağcıbedir halısı da Balıkesirin Sındırgı ilçesinin dünyaca meşhur coğrafi işaretli el dokuma halısıdır" dedi.

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