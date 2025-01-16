Bakan Bolat 2025 eylem planı’nı açıkladı! İhracatçılara süper destekler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda 77 maddelik İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı. İhracatın Türk ekonomisi için öneminden, yatırım, üretim, istihdam ve döviz getirisi açısından ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığından bahseden Bolat, bu nedenle kırmızı çizgilerinin, "mal ve hizmet ihracatını her hal ve şartta artırmayı başarmak" olduğunu söyledi.

YEŞİL PASAPORTLAR

Bolat, "Mal ithalatında da yüzde 5'e yakın azalışla 344,1 milyar dolara geriledik. Böylece dış ticaret açığımızı 82,2 milyar dolara geriletmiş olduk. Bu önemli bir hamle çünkü 2023'te 106,4 milyar dolardı. Toplamda dış ticaret açığımızı 24,2 milyar dolar azalttık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Bolat yeni desteklerden bahsederken şunları söyledi: "65 yurt içi fuara, 330 yurt dışı fuara, 1650 bireysel fuar katılımı destekleriyle ihracatçılarımızın yanında olacağız. 50 adet UR-GE projesini hayata geçireceğiz ve küresel tedarik zinciri (KTZ) programı çerçevesinde 40 adet yeni KTZ projesini hayata geçireceğiz. 12 bin adet de pazara giriş belgesine yönelik yeni ve genç ihracatçılara destek vereceğiz. Bunun dışında 61 yeni şirketin 63 markasını da bunları şu anda projelendirilen başvurular kapsamında bu rakamları veriyorum, marka ve Turquality kapsamına alacağız. Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerimizde 30 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Yurt dışındaki ticaret ataşelerimiz ve ticaret müşavirlerimizle bilgilendirme faaliyetlerini eksiksiz sürdüreceğiz."

'4 KAT ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Öte yandan ihracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nın 77 eylem maddesinden oluştuğunu vurgulayan Bakan Bolat, bunlar arasında projeler, ticaret diplomasisinin güçlendirilmesi, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve ihracat finansmanının uygun hale getirilmesinin bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın bütçesinin 2025'te 56 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Bakan Bolat, "Bunun içinde 33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına DFİF destekleri olarak ayrılmıştır. 13,5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi. Bu da yine ihracatçılarımız için oldukça önemli bir destek" ifadelerini kullandı.

'ORTAK ÇALIŞIYORUZ'

Reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürüldüğünü hatırlatan Ömer Bolat, "İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29,9'a düşürülmüştü. İnşallah bir hayırlı haber de önümüzdeki ay bu müjdeyi almak için çalışıyoruz. İhracat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay da yeniden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız. Ayrıca bu konuda Merkez Bankamız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON GERİLİYOR

Enflasyondaki gerilemeye işaret eden Bolat, enflasyonun yokuş aşağı inmeye başladığını belirtti. Bolat, "İnşallah birkaç ay içinde yüzde 30'lu rakamları TÜFE enflasyonunda konuşuyor olacağız. Yani yüzde 40'ın altına gerileyeceğiz. Yıl sonunda da hedef biliyorsunuz yüzde 21 TÜFE enflasyonu. Fiyatlamada istikrar sağlandıkça büyüme hızı artacaktır. 2024'ü 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattık. Yaklaşık 8 milyar dolarlık artış sağladık. Hizmetler ticaretinde 61 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Bununla mal dış ticaretindeki 82 milyar dolarlık açığımızı kapatmaktan istifade ediyoruz" dedi.