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Enerji yatırımları meyvelerini veriyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Enerji yatırımları meyvelerini veriyor

Türkiye, milli güvenlik meselesi olarak gördüğü enerjiye yönelik son yıllarda attığı stratejik adımlarla petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarında yıllara sari yatırımlarının meyvelerini topluyor. Enerji arzında yerli kaynakların kullanımına ciddi şekilde ağırlık veren Türkiye'nin Gabar petrolü ve Sakarya Gaz Sahası'nın keşfi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde gerçekleştirdiği artışlar dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payını ciddi oranda artıran Türkiye, petrolde iç tüketimi yerli kaynaklarla karşılama oranını yaklaşık yüzde 15'e çıkardı. Yerli gaz ile 3 milyon hanenin ihtiyacı temin ediliyor.

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